Захватчики продолжили программу выдачи оборудования на ВОТ для распространения пропаганды - Центр сопротивления

На временно оккупированных территориях Украины россияне пытаются расширить сеть своей пропаганды путем выдачи бесплатного спутникового оборудования. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Оккупанты продлили срок действия программы "русский мир", которая предусматривает выдачу оборудования для приема пула каналов российской пропаганды. Целью является полное покрытие кремлевской ложью, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что жители захваченных территорий не спешат даже бесплатно брать эти наборы, которые оккупанты выдают с 2022 года. Поэтому враг вынужден был наладить процесс их выдачи при получении российских документов.

Напомним

На оккупированной Херсонщине создан "совет по инвестициям и промышленному развитию". Его цель - способствовать разграблению захваченных предприятий региона под видом "инвестиций".