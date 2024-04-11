Захватчики на оккупированной Херсонщине минируют аграрные поля - Центр сопротивления

российские военные на временно оккупированной Херсонщине активно минируют сельскохозяйственные угодья. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что чтобы удержать аннексированные территории враг увеличивает площадь минных полей путем минирования аграрных земель. В частности, минирование происходит на личных земельных участках.

Такие действия в очередной раз ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, в частности, передвижение специальной техники типа комбайн для обработки полей. В очередной раз призываем граждан Украины на ВОТ сохранять бдительность, в частности во время передвижения автомобильным средством особенно грунтовыми дорогами, - говорится в сообщении.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины захватчики активно используют преступные схемы, чтобы отобрать землю у ее законных владельцев, особенно нацелившись на участки в прибрежных районах Азовского моря.