Захватчики на оккупированных территориях начали проверку завезенных граждан Таджикистана

На временно оккупированных территориях Украины россияне начали проверки выходцев из Таджикистана. Для этого туда отправляют дополнительные группы фсб, перед которыми поставлена задача проводить "профилактические беседы". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

С начала полномасштабного вторжения враг завозит на ВОТ рабочих из Центральной Азии и таким образом меняет демографический состав населения. Однако после массовой казни россиян в Москве фсб начало проверку граждан Таджикистана, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что всего на ВОТ проживает около 100 тыс. выходцев из Узбекистана и Таджикистана. В москве боятся, что этнические таджики начнут бунты из-за показательного задержания их согражданина. Поэтому сейчас в Мариуполь отправляют дополнительные группы фсб, которые проводят "профилактические беседы".

Напомним

В результате теракта, 22 марта, в красногорске в подмосковье погибло по меньшей мере 137 человек, - террористический акт считается самым смертоносным в россии за последние два десятилетия.

Семьям подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл" следователи рф устроили допрос на территории Таджикистана