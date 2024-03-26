Захватчики на оккупированных территориях начали проверку завезенных граждан Таджикистана

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
uzbekistanУзбекистан
tsentralna-aziiaЦентральная Азия
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  104615 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  103065 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  136077 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  130931 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  178325 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166562 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155241 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216007 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181372 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176976 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Новости по теме
Захватчики на оккупированных территориях начали проверку завезенных граждан Таджикистана

Захватчики на оккупированных территориях начали проверку завезенных граждан Таджикистана

  •  9972 просмотра
Количество пострадавших в результате вчерашней атаки рф в Одесской области возросло до 10 человек - Кипер

Количество пострадавших в результате вчерашней атаки рф в Одесской области возросло до 10 человек - Кипер

  •  9393 просмотра
На Херсонщине россияне ударили по автобусу с гуманитарной помощью

На Херсонщине россияне ударили по автобусу с гуманитарной помощью

  •  10981 просмотра
В Харьковской области рассматривают возможность расширения зоны обязательной эвакуации: Синегубов назвал районы

В Харьковской области рассматривают возможность расширения зоны обязательной эвакуации: Синегубов назвал районы

  •  13033 просмотра
Движение через ДнепроГЭС полностью восстановили - Федоров

Движение через ДнепроГЭС полностью восстановили - Федоров

  •  14075 просмотра
Атака на "Крокус Сити Холл" стала результатом серьезного провала разведки рф – ISW

Атака на "Крокус Сити Холл" стала результатом серьезного провала разведки рф – ISW

  •  12145 просмотра
В Сумах россияне нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре - ОВА

В Сумах россияне нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре - ОВА

  •  14556 просмотра
Отопительный сезон в Днепре планируют завершить уже 28 марта

Отопительный сезон в Днепре планируют завершить уже 28 марта

  •  16016 просмотра
Вражеский обстрел Николаева: повреждены 50 частных домов

Вражеский обстрел Николаева: повреждены 50 частных домов

  •  17930 просмотра
Япония смягчила правила экспорта оружия, что позволит продавать истребители следующего поколения

Япония смягчила правила экспорта оружия, что позволит продавать истребители следующего поколения

  •  14528 просмотра

Популярные

В Сумах прогремели взрывы - СМИ

В Сумах прогремели взрывы - СМИ

  •  82589 просмотра
Кабмин назначил нового Уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Кабмин назначил нового Уполномоченного по вопросам пропавших без вести

  •  65378 просмотра
Испания не планирует отправлять в Украину своих военных - глава МИД

Испания не планирует отправлять в Украину своих военных - глава МИД

  •  48747 просмотра
Япония выделила $230 млн на поддержку украинского сельского хозяйства

Япония выделила $230 млн на поддержку украинского сельского хозяйства

  •  109903 просмотра
Суд уменьшил залог Трампа до 175 миллионов долларов, предоставив дополнительные 10 дней для уплаты

Суд уменьшил залог Трампа до 175 миллионов долларов, предоставив дополнительные 10 дней для уплаты

  •  104506 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  428212 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  384949 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  403766 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  425475 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  515167 просмотра

Захватчики на оккупированных территориях начали проверку завезенных граждан Таджикистана

На ВОТ Украины оккупанти начали проверять граждан Таджикистана, отправляя дополнительные группы фсб для проведения "профилактических бесед" из-за опасений возможных беспорядков после массовых расстрелов россиян в москве.

Война •   •  9972 просмотра
Захватчики на оккупированных территориях начали проверку завезенных граждан Таджикистана

Количество пострадавших в результате вчерашней атаки рф в Одесской области возросло до 10 человек - Кипер

Вчерашний ракетный обстрел в Одесской области ранил 10 человек, 7 из которых были госпитализированы.

Война •   •  9393 просмотра
Количество пострадавших в результате вчерашней атаки рф в Одесской области возросло до 10 человек - Кипер

На Херсонщине россияне ударили по автобусу с гуманитарной помощью

Российские войска атаковали двумя беспилотниками автобус с гуманитарной помощью в Херсонской области, уничтожив груз.

Общество •   •  10981 просмотра
На Херсонщине россияне ударили по автобусу с гуманитарной помощью

В Харьковской области рассматривают возможность расширения зоны обязательной эвакуации: Синегубов назвал районы

Харьковские власти рассматривают возможность обязательной или принудительной эвакуации детей из населенных пунктов Богодуховского и Харьковского районов, которые постоянно находятся под вражескими обстрелами в связи с увеличением количества обстрелов региона за последние полгода.

Общество •   •  13033 просмотра
В Харьковской области рассматривают возможность расширения зоны обязательной эвакуации: Синегубов назвал районы

Движение через ДнепроГЭС полностью восстановили - Федоров

Движение по автодорожному переезду через плотину Днепровской ГЭС, который был ограничен в результате атаки рф, полностью восстановлено.

Общество •   •  14075 просмотра
Движение через ДнепроГЭС полностью восстановили - Федоров

Атака на "Крокус Сити Холл" стала результатом серьезного провала разведки рф – ISW

Институт изучения войны утверждает, что нападение на "Крокус Сити Холл" в москве, скорее всего, было совершено ИГИЛ, а не Украиной, и стало результатом серьезного провала российской разведки.

Новости Мира •   •  12145 просмотра
Атака на "Крокус Сити Холл" стала результатом серьезного провала разведки рф – ISW

В Сумах россияне нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре - ОВА

26 марта враг нанес авиаудар по объектам гражданской инфраструктуры в Сумах, Украина, сообщений о пострадавших не поступало, а экстренные службы оценивают последствия.

Война •   •  14556 просмотра
В Сумах россияне нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре - ОВА

Отопительный сезон в Днепре планируют завершить уже 28 марта

В связи с ожидаемым потеплением Днепр готовится завершить отопительный сезон 28 марта, при этом медицинские учреждения и интернаты продолжают получать тепло по запросам.

Общество •   •  16016 просмотра
Отопительный сезон в Днепре планируют завершить уже 28 марта

Вражеский обстрел Николаева: повреждены 50 частных домов

50 частных домов повреждены, три из них разрушены в результате вражеского обстрела жилого квартала в Николаеве.

Общество •   •  17930 просмотра
Вражеский обстрел Николаева: повреждены 50 частных домов

Япония смягчила правила экспорта оружия, что позволит продавать истребители следующего поколения

Япония смягчила правила экспорта вооружений, чтобы разрешить продажу истребителей следующего поколения, разработанных совместно с Великобританией и Италией, устранив главное препятствие для трехстороннего проекта.

Новости Мира •   •  14528 просмотра
Япония смягчила правила экспорта оружия, что позволит продавать истребители следующего поколения