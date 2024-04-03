Захватчики имеют значительные проблемы с логистикой и личным составом - Центр сопротивления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
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Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

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Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
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Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
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Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

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Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

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Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
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Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

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Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128726 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

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2 апреля 2024, 12:04  •  123833 просмотра

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28 марта 2024, 13:27  •  498421 просмотра

Захватчики имеют значительные проблемы с логистикой и личным составом - Центр сопротивления

россия сталкивается со значительной нехваткой личного состава и материально-технического обеспечения для своих оккупационных сил в Украине, при этом войска вынуждены передвигаться пешком из-за нехватки транспортных средств, а критический дефицит рабочей силы не дает им возможности уйти в отпуск.

Война •   •  7513 просмотра
Захватчики имеют значительные проблемы с логистикой и личным составом - Центр сопротивления

Укомплектованные бригады: Зеленский озвучил потребности Украины от партнеров

Украина хочет, чтобы ее военные бригады были полностью укомплектованы и оснащены современным вооружением, чтобы защитить себя и получить преимущество над российскими войсками, которые не имеют преимущества на земле и в воздухе.

Война •   •  7998 просмотра
Укомплектованные бригады: Зеленский озвучил потребности Украины от партнеров

Нет причины для Финляндии отправлять войска в Украину - Стубб

Финляндия не планирует отправлять войска в Украину, но поддерживает Украину через пакеты военной помощи, включая системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также выступает за членство Украины в ЕС и НАТО.

Война •   •  8250 просмотра
Нет причины для Финляндии отправлять войска в Украину - Стубб

Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева нужно больше денег - глава МИД страны

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС требует большего финансирования, о чем заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, призывая союзников выделить больше денег, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.

Война •   •  7331 просмотра
Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева нужно больше денег - глава МИД страны

Увидел места ожесточенных боев и уничтоженную "Мрию": президент Финляндии посетил Гостомель

Президент Финляндии Александр Стубб посетил разрушенный аэропорт "Антонов" в Гостомеле, где украинские воины показали ему места ожесточенных боев и остатки крупнейшего в мире транспортного самолета "Мрия", уничтоженного российскими оккупантами.

Война •   •  11911 просмотра
Увидел места ожесточенных боев и уничтоженную "Мрию": президент Финляндии посетил Гостомель

Полмиллиона не нужно: Зеленский о мобилизации

Украине не нужно мобилизовать полмиллиона человек, но точное необходимое количество не будет объявлено публично, поскольку россия готовится мобилизовать 300 000 дополнительных солдат 1 июня, по словам президента Владимира Зеленского.

Война •   •  12074 просмотра
Полмиллиона не нужно: Зеленский о мобилизации

Центральный банк Китая стремится к дополнительным шагам для стимулирования спроса в стране и укрепления доверия

Центральный банк Китая обещает внедрять разумную и эффективную монетарную политику, а также активно работать над стимулированием внутреннего спроса и укреплением доверия, чтобы стимулировать экономическое восстановление в стране.

Новости Мира •   •  10449 просмотра
Центральный банк Китая стремится к дополнительным шагам для стимулирования спроса в стране и укрепления доверия

Папа Франциск почтил память павшего под Авдеевкой воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине

Папа Римский Франциск почтил память павшего под Авдеевкой украинского воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине.

Общество •   •  11704 просмотра
Папа Франциск почтил память павшего под Авдеевкой воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Украинские специализированные импортеры берут на себя гарантии на поставку определенных боеприпасов при закупке снарядов для министерства обороны, выступая посредниками.

Война •   •  34754 просмотра
Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Премьер-министру Нидерландов Рютте не хватает лишь 4 голоса, чтобы стать новым генсеком НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который баллотируется на должность Генерального секретаря НАТО, должен заручиться поддержкой еще 4 стран - Венгрии, Румынии, Словакии и Турции - для обеспечения единодушного одобрения, необходимого для назначения.

Новости Мира •   •  8009 просмотра
Премьер-министру Нидерландов Рютте не хватает лишь 4 голоса, чтобы стать новым генсеком НАТО