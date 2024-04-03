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Захватчики имеют значительные проблемы с логистикой и личным составом - Центр сопротивления
россия сталкивается со значительной нехваткой личного состава и материально-технического обеспечения для своих оккупационных сил в Украине, при этом войска вынуждены передвигаться пешком из-за нехватки транспортных средств, а критический дефицит рабочей силы не дает им возможности уйти в отпуск.
Укомплектованные бригады: Зеленский озвучил потребности Украины от партнеров
Украина хочет, чтобы ее военные бригады были полностью укомплектованы и оснащены современным вооружением, чтобы защитить себя и получить преимущество над российскими войсками, которые не имеют преимущества на земле и в воздухе.
Нет причины для Финляндии отправлять войска в Украину - Стубб
Финляндия не планирует отправлять войска в Украину, но поддерживает Украину через пакеты военной помощи, включая системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также выступает за членство Украины в ЕС и НАТО.
Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева нужно больше денег - глава МИД страны
Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС требует большего финансирования, о чем заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, призывая союзников выделить больше денег, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.
Увидел места ожесточенных боев и уничтоженную "Мрию": президент Финляндии посетил Гостомель
Президент Финляндии Александр Стубб посетил разрушенный аэропорт "Антонов" в Гостомеле, где украинские воины показали ему места ожесточенных боев и остатки крупнейшего в мире транспортного самолета "Мрия", уничтоженного российскими оккупантами.
Полмиллиона не нужно: Зеленский о мобилизации
Украине не нужно мобилизовать полмиллиона человек, но точное необходимое количество не будет объявлено публично, поскольку россия готовится мобилизовать 300 000 дополнительных солдат 1 июня, по словам президента Владимира Зеленского.
Центральный банк Китая стремится к дополнительным шагам для стимулирования спроса в стране и укрепления доверия
Центральный банк Китая обещает внедрять разумную и эффективную монетарную политику, а также активно работать над стимулированием внутреннего спроса и укреплением доверия, чтобы стимулировать экономическое восстановление в стране.
Папа Франциск почтил память павшего под Авдеевкой воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине
Папа Римский Франциск почтил память павшего под Авдеевкой украинского воина и призвал помолиться за погибших в безумии войны в Украине.
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
Украинские специализированные импортеры берут на себя гарантии на поставку определенных боеприпасов при закупке снарядов для министерства обороны, выступая посредниками.
Премьер-министру Нидерландов Рютте не хватает лишь 4 голоса, чтобы стать новым генсеком НАТО
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который баллотируется на должность Генерального секретаря НАТО, должен заручиться поддержкой еще 4 стран - Венгрии, Румынии, Словакии и Турции - для обеспечения единодушного одобрения, необходимого для назначения.