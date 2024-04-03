Захватчики имеют значительные проблемы с логистикой и личным составом - Центр сопротивления

россия сталкивается со все более существенным дефицитом личного состава и технического обеспечения оккупационных войск. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Исчерпывается не только личный состав российской армии, который ликвидируют Силы Обороны, но и техническое обеспечение оккупационных войск, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что это подтверждает подполье на восточном направлении. Речь идет о том, что армия противника испытывает огромные логистические неудобства. Из-за нехватки автомобилей, личному составу приходится перемещаться пешком. Или это на позиции, или, к примеру, для того, чтобы отправить в обработку рапорт на отпуск.

Более того, такие рапорты, даже если и "доходят" до командования, то попадают в помойку. Из-за критического дефицита живой силы противника, об отпуске оккупанты и мечтать не могут, - отмечают партизаны.

Напомним

По словам президента Владимира Зеленского, россия готовится мобилизовать 300 000 дополнительных военных для возможного нового наступления на Украину 1 июня.

