Защита сегодня планирует подать заявление в ГПУ и САП о закрытии дела по Р.Насирову

"Сегодня защита планирует ходатайствовать Генеральному прокурору, а также руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Н.Холодницкому о закрытии уголовного производства в отношении Насирова за отсутствием состава преступления", - сказал адвокат.

По мнению защитника, фабула подозрения Р.Насирова не может содержать состав преступления.

На уточнение УНН о том, планируется ли вносить залог за Р.Насирова, В.Петруненко ответил: "Решение - незаконное (о применении к Р.НасировУ меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 100 млн грн залога - ред.), а выполнять его - значит потакать произволу и беззаконию".

Напомним, 14 марта заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил в эфире одного из телеканалов, следствие имеет достаточную доказательную базу по делу отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова.

Как сообщал УНН, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.