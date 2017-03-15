Захист сьогодні планує подати заяву до ГПУ та САП про закриття справи щодо Р.Насірова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Захист сьогодні планує подати клопотання на ім’я Генерального прокурора України Юрія Луценка та його заступника – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про закриття кримінального провадження щодо тимчасово відстороненого голови ДФС Романа Насірова у зв’язку з відсутністю складу злочину. Про це повідомив УНН його адвокат Віктор Петруненко.
“Сьогодні захист планує подати клопотання Генеральному прокурору, а також керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницькому про закриття кримінального провадження відносно Насірова за відсутністю складу злочину”, — сказав адвокат.
На думку захисника, фабула підозри щодо Р.Насірова не може містити складу злочину.
На уточнення УНН про те, чи планується вносити заставу за Р.Насірова, В.Петруненко відповів: “Рішення — незаконне (про застосування до Р.Насірова запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 100 млн грн застави — ред.), а виконувати його, - значить потурати сваволі і беззаконню”.
Нагадаємо, 14 березня заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова.
Як повідомляв УНН, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.