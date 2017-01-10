Защита С.Курченко подала апелляцию на решение суда об аресте - адвокат

КИЕВ. 10 января. УНН. Защита бизнесмена Сергея Курченко обратилась с жалобой в Апелляционный суд Киева на решение Печерского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей С.Курченко, которого подозревают в совершении тяжких преступлений в банковской сфере и преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом, сообщил в эксклюзивном комментарии УНН адвокат подозреваемого Юрий Сухов.