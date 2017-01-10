Защита С.Курченко подала апелляцию на решение суда об аресте - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Защита бизнесмена Сергея Курченко обратилась с жалобой в Апелляционный суд Киева на решение Печерского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей С.Курченко, которого подозревают в совершении тяжких преступлений в банковской сфере и преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом, сообщил в эксклюзивном комментарии УНН адвокат подозреваемого Юрий Сухов.
"Мы подали апелляционную жалобу 5 января", - сказал Ю.Сухов.
При этом он отметил, что защите пока не известно, когда Апелляционный суд Киева рассмотрит данную жалобу.
Напомним, Печерский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей к бизнесмену Сергею Курченко, подозреваемому в совершении тяжких преступлений в банковской сфере и преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.
Как сообщал УНН, 28 декабря Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского районного суда города Киева от 10 мая 2016 г. о разрешении на задержание и взятии под стражу Сергея Курченко, которого подозревают в совершении тяжких преступлений в банковской сфере и преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.
В марте 2016 г. ГПУ составила подозрение бизнесмену Сергею Курченко как руководителю преступной организации, которая на протяжении 2010 года - начала 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.
Как отмечали в ГПУ, С.Курченко организовал совершение возглавляемой им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения.
Ущерб государству от этих схем оценивают в более 2 млрд грн.