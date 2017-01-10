Захист С.Курченка подав апеляцію на рішення суду про арешт - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Захист бізнесмена Сергія Курченка звернувся зі скаргою до Апеляційного суду Києва на рішення Печерського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою С.Курченка, якого підозрюють у скоєнні тяжких злочинів у банківській сфері та злочинів у сфері господарських операцій зі зрідженим газом, повідомив у ексклюзивному коментарі УНН адвокат підозрюваного Юрій Сухов.
"Ми подали апеляційну скаргу 5 січня",- сказав Ю.Сухов.
При цьому він зазначив, що захисту поки не відомо, коли Апеляційний суд Києва розгляне дану скаргу.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до бізнесмена Сергія Курченка, підозрюваного у скоєнні тяжких злочинів у банківській сфері та злочинів у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.
Як повідомляв УНН, 28 грудня Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2016 року про дозвіл на затримання та під варту Сергія Курченка, якого підозрюють у вчинені тяжких злочинів в банківській сфері та злочинів у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.
У березні 2016 року ГПУ склала підозру бізнесмену Сергію Курченку як керівнику злочинної організації, яка протягом 2010 року — початку 2014 року вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.
Як зазначали у ГПУ, С.Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укрнафта” та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито для потреб населення".
Збитки державі від цих схем оцінюються в понад 2 млрд грн.