Защита права на труд и расширение полномочий НБУ: налоговый Комитет рекомендовал ВР одобрить три законопроекта

КИЕВ. 30 июня. УНН. По результатам сегодняшнего заседания Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроекты, один из которых, в частности, регулирует деятельность НБУ в условиях военного положения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев, передает УНН.