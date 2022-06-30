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Защита права на труд и расширение полномочий НБУ: налоговый Комитет рекомендовал ВР одобрить три законопроекта

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. По результатам сегодняшнего заседания Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроекты, один из которых, в частности, регулирует деятельность НБУ в условиях военного положения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев, передает УНН.

Детали

Первый законопроект - Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об особенностях деятельности финансового сектора в связи с введением военного положения в Украине (№7465) - позволит Нацбанку участвовать в финансовом обеспечении мер правового режима военного положения.

Цитата

“Целью данной законодательной инициативы является адаптация законодательства Украины и полномочий НБУ и Фонда гарантирования вкладов Украины к новым реалиям войны, что позволит обеспечить эффективное функционирование финансового сектора в условиях военного положения, а также позволит смягчить негативные тенденции на рынке финансовых услуг”, – объяснил Гетманцев.

Комитет рекомендовал к рассмотрению парламентом указанный законопроект, а также альтернативный ему.

Законопроект №7433 о внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" касается защиты права украинцев на труд, в частности путем упрощения учета рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Комитетом также рассмотрен и рекомендован парламенту законопроект №6003 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизмов валидации информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности юридических лиц принять за основу.

"Целью законопроекта является введение правового механизма изъятия из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований не является нарушением нотариальной тайны (далее – ЕГР) неактуальных, неточных, недостоверных, ненадлежащим образом проверенных данных о конечном собственнике или структуре собственности клиента субъекта первичного финансового мониторинга", - объяснил Гетманцев.

Добавим

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об особенностях деятельности финансового сектора в связи с введением военного положения в Украине (№7465), как указывается в пояснительной записке, предоставит возможность НБУ "в условиях военного положения быстро использовать надлежащие меры, в частности, перечислить средства в государственный бюджет Украины, что обеспечит финансирование мер обороны государства в условиях войны". Это касается, в частности, финансирования государственного бюджета путем покупки облигаций внутреннего государственного займа, говорится в документе.

Отметим, что по данным депозитария Национального банка, с начала полномасштабного нападения рф, по результатам 54 аукционов, по продаже военных облигаций в государственный бюджет привлечено более 81,2 млрд грн, 436,6 млн дол. США и 283,4 млн евро. Национальный банк Украины 9 июня 2022 выкупил военных ОВГЗ на 70 млрд грн.

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