Захист права на працю та розширення повноважень НБУ: податковий Комітет рекомендував ВР схвалити три законопроекти

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Перший законопроект - Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні (№7465) - дозволить Нацбанку брати участь у фінансовому забезпеченні заходів правового режиму воєнного стану.

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“Метою даної законодавчої ініціативи є адаптація законодавства України та повноважень НБУ та Фонду гарантування вкладів України до нових реалій війни, що дозволить забезпечити ефективне функціонування фінансового сектору в умовах воєнного стану, а також дозволить пом’якшити негативні тенденції на ринку фінансових послуг”, - пояснив Гетманцев.

Комітет рекомендував до розгляду парламентом вказаний законопроект, а також альтернативний до нього.

Законопроект №7433 про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" стосується захисту права українців на працю, зокрема шляхом спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю.

Комітетом також розглянуто і рекомендовано парламенту законопроєкт №6003 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів валідації інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб прийняти за основу.

"Метою законопроєкту є запровадження правового механізму вилучення з Єдиного державного реєстра юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не є порушенням нотаріальної таємниці (далі – ЄДР) неактуальних, неточних, недостовірних, неналежним чином перевірених даних про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності клієнта суб’єкта первинного фінансового моніторингу", - пояснив Гетманцев.

Додамо

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні (№7465), як вказується у пояснювальній записці, надасть можливість НБУ "в умовах воєнного стану швидко вживати належні заходи, зокрема перерахувати кошти до державного бюджету України, що забезпечить фінансування заходів оборони держави в умовах війни". Це стосується, зокрема, фінансування державного бюджету шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики, йдеться в документі.

Зауважимо, що за даними депозитарію Національного банку, з початку повномасштабного нападу росії, за результатами 54 аукціонів, із продажу військових облігацій до державного бюджету залучено понад 81,2 млрд грн, 436,6 млн дол. США та 283,4 млн євро. Національний банк України 9 червня 2022 року викупив військових ОВДП на 70 млрд грн.