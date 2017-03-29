Защита А.Навального обжаловал его арест
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Защита российского оппозиционера Алексея Навального обжаловала его арест на 15 суток за неповиновение полицейскому на акции в центре Москвы, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Апелляционная жалоба подана в суд", - сообщила адвокат Ольга Михайлова.
По ее словам, Мосгорсуд рассмотрит жалобу 31 марта в 11:50.
Как сообщал УНН, суд арестовал А.Навального на 15 суток.
Также суд оштрафовал А.Навального на 20 тыс. рублей, признав его виновным в организации несанкционированной акции в центре Москвы.
Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 2 марта сообщил о тайной "империи" Дмитрия Медведева. Это вызвало волну протестных акций в разных городах России.
В Москве во время митингов в воскресенье были задержаны по меньшей мере 1030 человек.