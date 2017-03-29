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Захист О.Навального оскаржив його арешт

Захист О.Навального оскаржив його арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Захист російського опозиціонера Олексія Навального оскаржив його арешт на 15 діб за непокору поліцейському на акції в центрі Москви, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

“Апеляційна скарга подана в суд”, — повідомила адвокат Ольга Михайлова.

За її словами, Мосміськсуд розгляне скаргу 31 березня об 11:50.

Як повідомляв УНН, суд арештував О.Навального на 15 діб.

Також суд оштрафував О.Навального на 20 тис. рублів, визнавши його винним в організації несанкціонованої акції в центрі Москви.

Нагадаємо, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального 2 березня повідомив про таємну “імперію” Дмитра Медведєва. Це викликало хвилю протестних акцій у різних містах Росії.

У Москві під час мітингів у неділю було затримано щонайменше 1030 осіб.

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