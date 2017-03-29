Захист О.Навального оскаржив його арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Захист російського опозиціонера Олексія Навального оскаржив його арешт на 15 діб за непокору поліцейському на акції в центрі Москви, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
“Апеляційна скарга подана в суд”, — повідомила адвокат Ольга Михайлова.
За її словами, Мосміськсуд розгляне скаргу 31 березня об 11:50.
Як повідомляв УНН, суд арештував О.Навального на 15 діб.
Також суд оштрафував О.Навального на 20 тис. рублів, визнавши його винним в організації несанкціонованої акції в центрі Москви.
Нагадаємо, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального 2 березня повідомив про таємну “імперію” Дмитра Медведєва. Це викликало хвилю протестних акцій у різних містах Росії.
У Москві під час мітингів у неділю було затримано щонайменше 1030 осіб.