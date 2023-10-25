Защитники получили еще четыре пикапа от Фонда Вадима Столара

Вадим Столар видит помощь военным своим приоритетом

“Наш приоритет – это системная помощь военным, направленная на облегчение выполнения боевых задач и сохранение здоровья и жизни бойцов, – подчеркивает Вадим Столар. – Мы хорошо понимаем, что от действий и успехов военных на фронте напрямую зависит будущее Украины, поэтому с первого дня масштабной агрессии стараемся обработать и выполнить все их запросы о предоставлении помощи”.

Команда Фонда Вадима Столара – о переданных автомобилях

Как отметили в Фонде, три машины, которые бойцы получили на этот раз, поедут в батальон “Свобода”, входящий в состав 4-й бригады оперативного назначения в/ч 3018 Национальной гвардии. Еще одна будет работать в отдельной группе спецназначения “Фоксис” Министерства обороны Украины.

“Пикапы пользуются большим спросом на фронте из-за своих характеристик, таких как вместимость, скорость и маневренность. Однако эти особенности имеют и обратную сторону – обычные гражданские машины не имеют защиты, в условиях боевых действий постоянно повреждаются и часто вообще не подлежат ремонту. Поэтому и запрос от военных на эту технику – постоянный. Со своей стороны мы этот запрос стараемся максимально удовлетворить”, – рассказала Наталья Приходько, волонтер Фонда Вадима Столара.

По ее словам, кроме этого в условиях наступления холодного и темного времени года представители БФ передали защитникам спальники и фонарики.

Военные высоко оценивают пикапы, которые помогают решать многие насущные задачи в горячих точках

“Подобные машины на фронте незаменимы благодаря высокой проходимости и вместительному кузову. Эти особенности позволяют в сложных условиях быстро подвезти на передовую подкрепление и боеприпасы. Также, и это не менее важно, такие пикапы эффективно помогают в эвакуации раненых”, – отметил военнослужащий Андрей Задорожний.

Он добавил, что постоянная поддержка со стороны волонтеров и благотворительных организаций имеет большое значение для защитников на передовой.

“Спасибо Фонду Вадима Столара и всем волонтерам, которые приобщаются к помощи армии, приближая Победу! Сегодня, как никогда, важны каждая гривна и каждое усилие, потому что на фронте продолжаются тяжелые бои. Благодаря вашей своевременной поддержке мы можем более эффективно бить врага, освобождая Украину от российских захватчиков”, – отметил боец третьего батальона четвертой бригады Александр.

Отметим, что всего с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину защитники получили от Фонда Вадима Столара 43 274 единицы разнообразного военного снаряжения, инструментов и экипировки, 567 единиц высокотехнологичной техники, включая беспилотники и системы борьбы с дронами и 55 единиц пикапов, внедорожников, бронированных автомобилей, виброкатеров и моторных лодок.