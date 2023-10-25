Защитники получили еще четыре пикапа от Фонда Вадима Столара
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Бойцы подразделений, которые сейчас защищают Украину от российского нашествия, получили еще четыре пикапа от Благотворительного фонда Вадима Столара, который с начала полномасштабного вторжения рф системно помогает защитникам. Об этом говорится в сюжете Новости.LIVE, передает УНН.
Вадим Столар видит помощь военным своим приоритетом
“Наш приоритет – это системная помощь военным, направленная на облегчение выполнения боевых задач и сохранение здоровья и жизни бойцов, – подчеркивает Вадим Столар. – Мы хорошо понимаем, что от действий и успехов военных на фронте напрямую зависит будущее Украины, поэтому с первого дня масштабной агрессии стараемся обработать и выполнить все их запросы о предоставлении помощи”.
Команда Фонда Вадима Столара – о переданных автомобилях
Как отметили в Фонде, три машины, которые бойцы получили на этот раз, поедут в батальон “Свобода”, входящий в состав 4-й бригады оперативного назначения в/ч 3018 Национальной гвардии. Еще одна будет работать в отдельной группе спецназначения “Фоксис” Министерства обороны Украины.
“Пикапы пользуются большим спросом на фронте из-за своих характеристик, таких как вместимость, скорость и маневренность. Однако эти особенности имеют и обратную сторону – обычные гражданские машины не имеют защиты, в условиях боевых действий постоянно повреждаются и часто вообще не подлежат ремонту. Поэтому и запрос от военных на эту технику – постоянный. Со своей стороны мы этот запрос стараемся максимально удовлетворить”, – рассказала Наталья Приходько, волонтер Фонда Вадима Столара.
По ее словам, кроме этого в условиях наступления холодного и темного времени года представители БФ передали защитникам спальники и фонарики.
Военные высоко оценивают пикапы, которые помогают решать многие насущные задачи в горячих точках
“Подобные машины на фронте незаменимы благодаря высокой проходимости и вместительному кузову. Эти особенности позволяют в сложных условиях быстро подвезти на передовую подкрепление и боеприпасы. Также, и это не менее важно, такие пикапы эффективно помогают в эвакуации раненых”, – отметил военнослужащий Андрей Задорожний.
Он добавил, что постоянная поддержка со стороны волонтеров и благотворительных организаций имеет большое значение для защитников на передовой.
“Спасибо Фонду Вадима Столара и всем волонтерам, которые приобщаются к помощи армии, приближая Победу! Сегодня, как никогда, важны каждая гривна и каждое усилие, потому что на фронте продолжаются тяжелые бои. Благодаря вашей своевременной поддержке мы можем более эффективно бить врага, освобождая Украину от российских захватчиков”, – отметил боец третьего батальона четвертой бригады Александр.
Отметим, что всего с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину защитники получили от Фонда Вадима Столара 43 274 единицы разнообразного военного снаряжения, инструментов и экипировки, 567 единиц высокотехнологичной техники, включая беспилотники и системы борьбы с дронами и 55 единиц пикапов, внедорожников, бронированных автомобилей, виброкатеров и моторных лодок.