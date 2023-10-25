Захисники отримали ще чотири пікапи від Фонду Вадима Столара

Вадим Столар вбачає допомогу військовим своїм пріоритетом

“Наш пріоритет – це системна допомога військовим, спрямована на полегшення виконання бойових завдань і збереження здоров'я та життя бійців, – підкреслює Вадим Столар. – Ми добре розуміємо, що від дій та успіхів військових на фронті прямо залежить майбутнє України, тому з першого дня масштабної агресії намагаємось обробити та виконати всі їхні запити щодо надання допомоги”.

Команда Фонду Вадима Столара – про передані автівки

Як зазначили у Фонді, три автівки, які бійці отримали цього разу, поїдуть до батальйону “Свобода”, що входить до складу 4-ї бригади оперативного призначення в/ч 3018 Національної гвардії. Ще одна буде працювати у окремій групі спецпризначення “Фоксіс” Міністерства оборони України.

“Пікапи мають неабиякий попит на фронті через свої характеристики, такі як місткість, швидкість та маневровість. Проте ці особливості мають і зворотну сторону – звичайні цивільні машини не мають захисту, в умовах бойових дій постійно пошкоджуються і часто взагалі не підлягають ремонту. Тому й запит від військових на цю техніку – постійний. Зі свого боку ми цей запит намагаємось максимально задовольнити”, – розповіла Наталія Приходько, волонтерка Фонду Вадима Столара.

За її словами, окрім цього в умовах настання холодної та темної пори року представники БФ передали захисникам спальники та ліхтарики.

Військові високо оцінюють пікапи, які допомагають вирішувати багато нагальних завдань у гарячих точках

“Подібні машини на фронті незамінні завдяки високій прохідності та місткому кузову. Ці особливості дозволяють у складних умовах швидко підвезти на передову підкріплення та боєприпаси. Також, і це не менш важливо, такі пікапи ефективно допомагають в евакуації поранених”, – зазначив військовослужбовець Андрій Задорожній.

Він додав, що постійна підтримка з боку волонтерів та благодійних організацій має велике значення для захисників на передовій.

“Дякуємо Фонду Вадима Столара і всім волонтерам, які долучаються до допомоги армії, наближаючи Перемогу! Сьогодні, як ніколи, важливі кожна гривня і кожне зусилля, бо на фронті тривають тяжкі бої. Завдяки вашій своєчасній підтримці ми можемо більш ефективно бити ворога, звільняючи Україну від російських загарбників”, – наголосив боєць третього батальйону четвертої бригади Олександр.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення російської федерації до України захисники отримали від Фонду Вадима Столара 43 274 одиниці різноманітного військового спорядження, інструментів та екіпірування, 567 одиниць високотехнологічної техніки, включно з безпілотниками та системами боротьби з дронами та 55 одиниць пікапів, позашляховиків, броньованих автомобілів, віброкотків та моторних човнів.