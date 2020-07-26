Защитник сборной Украины помог "Брюгге" обыграть гранда французского футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. ФК “Брюгге” защитника национальной сборной Украины Эдуарда Соболя, в рамках подготовки к новому сезону и финальному матчу за Кубок Бельгии-2019/2020, встретился с французским “Лионом”, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Наш футболист вышел в стартовом составе и провел на поле всю встречу, которая закончилась победой его команды над 7-кратным чемпионом Франции со счетом 2:0.
Стоит отметить, что 1 августа на “Брюгге” ожидает противостояние с “Антверпеном” в рамках финала Кубка Бельгии прошлого сезона.
Кроме того добавим, в активе Соболя 26 матчей в сезоне бельгийского первенства 2019-20 годов в которых он отдал 4 ассиста.