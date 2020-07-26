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4 марта, 15:53 • 115200 просмотра

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4 марта, 14:27 • 119623 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102909 просмотра

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Защитник сборной Украины помог "Брюгге" обыграть гранда французского футбола

Защитник сборной Украины помог "Брюгге" обыграть гранда французского футбола

Киев  •  УНН

 • 11741 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. ФК “Брюгге” защитника национальной сборной Украины Эдуарда Соболя, в рамках подготовки к новому сезону и финальному матчу за Кубок Бельгии-2019/2020, встретился с французским “Лионом”, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Наш футболист вышел в стартовом составе и провел на поле всю встречу, которая закончилась победой его команды над 7-кратным чемпионом Франции со счетом 2:0.

Стоит отметить, что 1 августа на “Брюгге” ожидает противостояние с “Антверпеном” в рамках финала Кубка Бельгии прошлого сезона.

Кроме того добавим, в активе Соболя 26 матчей в сезоне бельгийского первенства 2019-20 годов в которых он отдал 4 ассиста.

Украинские Национальные Новости

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