Захисник збірної України допоміг "Брюгге" обіграти гранда французького футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. ФК “Брюгге” захисника національної збірної України Едуарда Соболя, у рамках підготовки до нового сезону та фінального матчу за Кубок Бельгії-2019/2020, зустрівся з французьким “Ліоном”, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Наш футболіст вийшов у стартовому складі та провів на полі всю зустріч, яка закінчилася перемогою його команди над 7-кратним чемпіоном Франції з рахунком 2:0.
Варто відзначити, що 1 серпня на “Брюгге” очікує протистояння із “Антверпеном” в рамках фіналу Кубку Бельгії минулого сезону.
Крім того додамо, в активі Соболя 26 матчів у сезоні бельгійської першості 2019-20 років в яких він віддав 4 асисти.