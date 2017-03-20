Западную часть Мосула оставили более 180 тысяч жителей

111 тысяч человек нашли убежище в 17 лагерях и центрах для переселенцев, другие же остановились у родственников.



Иракское правительство заявляет, что может разместить в лагерях еще 100 тысяч перемещенных лиц. Но в ООН считают, что количество беженцев, вероятно, превысит эту цифру.

"Гуманитарные учреждения готовятся к тому, что дополнительные 300 - 320 тысяч гражданских лиц могут бежать (из Мосула - ред.) в ближайшие недели", - заявили в организации.

По словам координатора программ гуманитарной помощи ООН в Ираке Лизе Гранде, гуманитарные организации месяцами готовились к наступлению в Мосуле. При этом гуманитарная операция для западной части Мосула является "намного больше и намного сложнее", чем на востоке, сказала она. Отличие заключается в том, что в восточной части города десятки тысяч семей оставались в своих домах, тогда как на западе жители массово спасаются бегством.

"Если количество людей, которые покидают город, возрастет быстрее, чем мы сможем построить новые места для их пребывания, ситуация может ухудшиться очень быстро", - добавила Л.Гранде.

Напомним, 19 февраля началась операция по освобождению западного Мосула от террористов. Вчера иракская армия заявила о взятии под контроль двух ключевых районов города.