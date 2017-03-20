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Західну частину Мосула залишили понад 180 тисяч мешканців

Західну частину Мосула залишили понад 180 тисяч мешканців

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Більш ніж 180 тисяч мешканців утекли з західної частини іракського міста Мосула після того, як там розпочалась операція зі звільнення від терористичної організації “Ісламська держава”. Про це сьогодні повідомив уряд Іраку, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.

111 тисяч людей знайшли притулок у 17 таборах і центрах для переселенців, інші ж зупинилися в родичів.

Іракський уряд заявляє, що може розмістити в таборах ще 100 тисяч переміщених осіб. Але в ООН вважають, що кількість біженців, ймовірно, перевищить цю цифру.

“Гуманітарні установи готуються до того, що додаткові 300 — 320 тисяч цивільних осіб можуть утекти (з Мосула — ред.) у найближчі тижні”, — заявили в організації.

За словами координатора програм гуманітарної допомоги ООН в Іраку Лізе Гранде, гуманітрані організації місяцями готувалися до наступу в Мосулі. При цьому гуманітарна операція для західної частини Мосула є “набагато більшою і набагато складнішою”, ніж на сході, сказала вона. Відмінність полягає в тому, що у східній частині міста десятки тисяч родин залишалися у своїх домівках, тоді як на заході мешканці масово рятуються втечею.

“Якщо кількість людей, які залишають місто, зросте швидше, ніж ми зможемо побудувати нові місця для їхнього перебування, ситуація може погіршитися дуже швидко”, — додала Л.Гранде.

Нагадаємо, 19 лютого почалася операція зі звільнення західного Мосула від терористів. Вчора іракська армія заявила про взяття під контроль двох ключових районів міста.

 

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