Закарпатский ОТЦК заявил, что обысков в Хустском ТЦК и военкома Зубатова якобы не было

Закарпатский ОТЦК и СП заявляет, что информация о проведенных обысках в Хустском РТЦК и СП и у начальника Хустского РТЦК и СП Василия Зубатова является якобы ложной и безосновательной, передает УНН.

Закарпатский областной ТЦК и СП официально заявляет, что информация о якобы проведенных обысках в Хустском РТЦК и СП и у начальника Хустского РТЦК и СП Василия Зубатова является абсолютно ложной и безосновательной. Такие утверждения не имеют под собой никаких доказательств и являются откровенной клеветой - утверждает Закарпатский ОТЦК.

В Закарпатском ОТЦК и СП утверждают, что меры, о которых идет речь, касаются исключительно деятельности Военно-врачебной комиссии (ВЛК) и является частью проверки определенных нарушений в сфере медицинских осмотров.

Стоит напомнить, что ВЛК не является частью ТЦК и СП и состоит из гражданских врачей. Подразделения, подчиненные Закарпатскому областному ТЦК, не имеют никакого отношения к этим следственным действиям. Призываем СМИ придерживаться принципов профессиональной журналистики и избегать распространения непроверенной информации - написали в Закарпатском ОТЦК и СП.

Контекст

Надежные источники УНН сообщали, что СБУ сегодня проводила обыски в Хустском ТЦК и у военкома Василия Зубатова.

Добавим

В четверг, 15 августа в соцсетях сообщалось, что начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК задержали на схеме по уклонению от мобилизации.

Бориспольский РТЦК и СП заявил, что враг активно использует социальные сети для распространения фейков и манипуляций, направленных на дискредитацию военнослужащих ТЦК и СП.

Однако 16 августа СБУ и ОГП официально сообщили о том, что начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщник разоблачены и задержаны на схеме по уклонению от мобилизации - во время обысков у них изъяли более 1 млн долларов.