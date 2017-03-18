Закарпатские таможенники обнаружили у иностранца почти 26 кг янтаря

Иностранец ни в таможенной декларации, ни устно не указал, что перевозит товары, подлежащие обязательному декларированию. Поэтому во время таможенного досмотра пакет с "солнечным камнем" таможенники обнаружили в его личных вещах.

Заметим, что действия гражданина классифицируются по с.472 Таможенного кодекса Украины, а именно: недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, то есть незаявление по установленной форме точных и достоверных сведений (наличие, наименование или название, количество и т.п.) о товарах, подлежат обязательному декларированию в случае перемещения через таможенную границу Украины.

Сейчас в отношении иностранца составляется протокол, незадекларированный товар будет изъят и направлен для проведения соответствующей экспертизы по стоимости камней.

Напомним, 17 марта в Харьковской области правоохранители пресекли контрабанду в Россию партии янтаря.