Закарпатські митники виявили в іноземця майже 26 кг бурштину
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 18 березня. УНН. Під час огляду поїзда “Київ — Будапешт” в громадянина Китаю працівники митного поста “Залізничний” Закарпатської митниці ДФС виявили майже 26 кг необробленого бурштину. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДФС у Закарпатській області.
Іноземець ні в митній декларації, ні усно не зазначив, що перевозить товари, які підлягають обов’язковому декларуванню. Відтак під час митного огляду пакунок з “сонячним камінням” митники виявили у його особистих речах.
Зауважимо, що дії громадянина класифікуються за с.472 Митного кодексу України, а саме: недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, які підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.
Наразі щодо іноземця складається протокол, незадекларований товар буде вилучено та спрямовано для проведення відповідної експертизи щодо вартості каміння.
Нагадаємо, 17 березня на Харківщині правоохоронці попередили контрабанду до Росії партії бурштину.