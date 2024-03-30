Закарпатье продолжает строить фортификационные сооружения в Запорожской области: результаты

Закарпатье продолжает строить фортификационные сооружения в Запорожской области. В зоне ответственности Закарпатья 13 объектов строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений, на 12 из которых уже завершено создание укрытий для техники. Об этом сообщил председатель Закарпатской областной администрации Виктор Микита, передает УНН.

"Закарпатье продолжает строить фортификационные сооружения в Запорожской области", - сообщил Микита.

Он отметил, что по поручению Президента в прифронтовых и приграничных регионах активно продолжается работа по наращиванию боевых возможностей оборонительных рубежей. Ежедневно усиливаются оборонительные позиции Украины.

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"В зоне ответственности Закарпатья 13 объектов строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений, на 12 из которых уже завершено создание укрытий для техники. Еще на трех объектах финишировало устройство ходов сообщения протяженностью более чем 6 тыс. погонных метров", - написал Микита.

По его словам, строители и инженеры из Закарпатского края вместе с техникой в круглосуточном режиме несмотря на постоянные атаки врага возводят линию обороны и военные инженерно-технические сооружения, обустраивают системы заграждений и тому подобное.

Дополнение

В Днепропетровской области выкопали более 42 км противотанковых рвов. Наращивается также число тетраэдров - специальных бетонных пирамид, которых уже установили более 11 тыс.