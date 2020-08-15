"Угроза не только Беларуси": Лукашенко хочет поговорить с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне протестов в стране планирует связаться с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку считает, что "защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства". Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает УНН со ссылкой на агентство "БЕЛТА".
"Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились", - подчеркнул Лукашенко.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, его основная соперница, она не признала результаты выборов.
Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.