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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Гибель Галины Хатчинс: суд утвердил мировое соглашение между семьей оператора и Болдуином

Киев • УНН

 • 559118 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Судья окружного суда в Нью-Мексико в США в четверг утвердил мировое соглашение по иску, поданному семьей Галины Хатчинс, оператора украинского происхождения, которая была смертельно ранена на съемках фильма "Ржавчина" (Rust) в 2021 году, со ссылкой на полученные документы сообщает CNN, пишет УНН.

Гибель Галины Хатчинс: суд утвердил мировое соглашение между семьей оператора и Болдуином

Детали

Семья Хатчинс подала иск против Алека Болдуина, который играет главную роль в фильме и выступает в качестве продюсера, вместе с продюсерскими компаниями фильма, его продюсерами и другими ключевыми членами съемочной группы, заявляя о многочисленных нарушениях отраслевых стандартов.

В октябре 2022 года Мэтью Хатчинс, вдовец Галины Хатчинс, заявил в своем заявлении, что стороны достигли мирового соглашения, которое подлежит утверждению судом, что и было официально одобрено судьей в Санта-Фе в четверг.

Финансовые детали урегулирования не разглашаются. Согласно определению суда, мировое соглашение предусматривает обеспечение выплат несовершеннолетнему ребенку Хатчинсов, когда ему исполнится 18 и 22 года.

В соответствии с соглашением, фильм должен был быть завершен с участием Мэтью Хатчинса в качестве исполнительного продюсера, согласно его октябрьскому заявлению. Съемки "Ржавчины" возобновили в Монтане в апреле.

Дополнение

Иск связан со стрельбой, произошедшей на съемочной площадке фильма в 2021 году, когда из винтовки, которую держал Болдуин, выстрелил боевой патрон, убив Галину Хатчинс. Режиссер Джоэл Соуз также был ранен.

После стрельбы прокуратура Нью-Мексико в январе обвинила Болдуина и оружейника "Ржавчины" Ханну Гутьеррес Рид в непреднамеренном убийстве Хатчинс. Болдуин не признал себя виновным. Адвокат Гутьеррес Рид ранее заявлял, что она также не признает себя виновной и настаивает на своей невиновности.

В апреле 2021 года прокуратура сняла обвинения с Болдуина, сославшись на "новые факты" в деле.

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