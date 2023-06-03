Загибель Галини Гатчінс: суд затвердив мирову угоду між сім'єю операторки та Болдвіном

Деталі

Сім'я Гатчінс подала позов проти Алека Болдвіна, який грає головну роль у фільмі і виступає як продюсер, разом з продюсерськими компаніями фільму, його продюсерами та іншими ключовими членами знімальної групи, заявляючи про численні порушення галузевих стандартів.

У жовтні 2022 року Метью Гатчінс, вдівець Галини Гатчінс, заявив у своїй заяві, що сторони досягли мирової угоди, яка підлягає затвердженню судом, що і було офіційно схвалено суддею у Санта-Фе в четвер.

Фінансові деталі врегулювання не розголошуються. Згідно з ухвалою суду, мирова угода передбачає забезпечення виплат неповнолітній дитині Гатчінсів, коли їй виповниться 18 та 22 роки.

Відповідно до угоди, фільм мав бути завершений за участю Метью Гатчінса як виконавчого продюсера, згідно з його жовтневою заявою. Зйомки "Іржі" відновили у Монтані у квітні.

Доповнення

Позов пов'язаний зі стріляниною, що сталася на знімальному майданчику фільму у 2021 році, коли з гвинтівки, яку тримав Болдвін, вистрілив бойовий патрон, вбивши Галину Гатчінс. Режисера Джоела Соуза також було поранено.

Після стрілянини прокуратура Нью-Мексико у січні звинуватила Болдвіна та зброяра "Іржі" Ханну Гутьєррес Рід у ненавмисному вбивстві Гатчінс. Болдвін не визнав себе винним. Адвокат Гутьєррес Рід раніше заявляв, що вона також не визнає себе винною та наполягає на своїй невинуватості.

У квітні 2021 року прокуратура зняла обвинувачення з Болдвіна, зіславшись на "нові факти" у справі.