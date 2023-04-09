Захватчики используют артиллерию для компенсации своих сниженных наступательных возможностей - ISW

Детали

"Украинские и российские источники 8 апреля обсудили снижение темпов российских наступательных операций вдоль всей линии фронта, подтвердив оценку ISW, что общее российское наступление приближается к кульминации. Согласно собранным и проанализированным данным они указывают на то, что динамика использования боевой артиллерии в Украине отражает тот факт, что российские войска используют артиллерию для компенсации своих сниженных наступательных возможностей. А также добавляют, что украинские войска более точны в выборе целей, но, вероятно, тоже получают выгоду от того, что находятся в обороне в большинстве районов, ведь наступательные операции, как правило, вызывают повышенные потребности в артиллерийских средствах", - пишут аналитики.

Также ISW отмечает, что российская ракетная кампания, направленная на разрушение энергетической инфраструктуры Украины, окончательно провалилась, и рф, похоже, отказалась от этих усилий.

Кроме этого, в отчете говорится о том, что кремль, вероятно, ужесточает юридические наказания за преступления, связанные с терроризмом, в рамках более широких усилий по поощрению и созданию правовых условий для усиления внутренних репрессий. Таким образом, российские власти, вероятно, планируют и в дальнейшем расширять перечень организаций, которые они считают террористическими и экстремистскими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ISW: утечка секретных документов США обнажила страх оккупантов перед контрнаступлением ВСУ