Захватчики используют артиллерию для компенсации своих сниженных наступательных возможностей - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупанты используют артиллерию для компенсации своих сниженных наступательных возможностей, передает УНН.
Детали
"Украинские и российские источники 8 апреля обсудили снижение темпов российских наступательных операций вдоль всей линии фронта, подтвердив оценку ISW, что общее российское наступление приближается к кульминации. Согласно собранным и проанализированным данным они указывают на то, что динамика использования боевой артиллерии в Украине отражает тот факт, что российские войска используют артиллерию для компенсации своих сниженных наступательных возможностей. А также добавляют, что украинские войска более точны в выборе целей, но, вероятно, тоже получают выгоду от того, что находятся в обороне в большинстве районов, ведь наступательные операции, как правило, вызывают повышенные потребности в артиллерийских средствах", - пишут аналитики.
Также ISW отмечает, что российская ракетная кампания, направленная на разрушение энергетической инфраструктуры Украины, окончательно провалилась, и рф, похоже, отказалась от этих усилий.
Кроме этого, в отчете говорится о том, что кремль, вероятно, ужесточает юридические наказания за преступления, связанные с терроризмом, в рамках более широких усилий по поощрению и созданию правовых условий для усиления внутренних репрессий. Таким образом, российские власти, вероятно, планируют и в дальнейшем расширять перечень организаций, которые они считают террористическими и экстремистскими.
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