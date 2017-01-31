Общая очередь в детсады Украины составляет 79 тыс. детей - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Общая очередь в детские сады в Украине составляет 79 тысяч детей. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Надо очень четко ставить задачи для местных органов власти - надо в среднесрочной перспективе 3 года покончить с очередью в детские сады", - подчеркнул глава правительства.
Он сообщил, что общая очередь в детские сады в стране составляет 79 тыс. детей. В 2016 году в Украине было создано 26,5 тыс. мест в дошкольных учреждениях.
"Не может 79 тыс. детей стоять в очередях. Это недопустимо, когда дети дома теряют возможности для подготовки, обучения, каких-то базовых вещей. В течение своей жизни мы можем закончить несколько учебных заведений, а в садик и среднюю общую школу можно пойти только раз ", - подчеркнул В.Гройсман.
Глава Правительства убежден, что дошкольное образование является чрезвычайно важным элементом реформы системы образования и науки в Украине.
Некачественное образование в дошкольных учебных заведениях, школах и университетах снижает конкурентность человека, его способность найти работу в реальном секторе экономики, отметил он.
Кроме того, отсутствие возможностей реализации знаний и поддержки науки на должном уровне вызывает отток образованных кадров за границу, отметил Премьер-министр.