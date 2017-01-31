Загальна черга до дитсадків України становить 79 тис. дітей - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Загальна черга до дитячих садків в Україні становить 79 тисяч дітей. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.
“Треба дуже чітко ставити завдання для місцевих органів влади — треба у середньостроковій перспективі 3 роки покінчити із чергою у дитячі садочки”, — підкреслив Глава Уряду.
Він повідомив, що загальна черга до дитячих садків у країні становить 79 тис. дітей. У 2016 році в Україні було створено 26,5 тис. місць у дошкільних закладах.
“Не може 79 тис. дітей стояти у чергах. Це неприпустимо, коли діти удома втрачають можливості до підготовки, навчання, якихось базових речей. Протягом свого життя ми можемо закінчити декілька навчальних закладів, а в садочок і середню загальну школу можна піти лише раз”, — наголосив В.Гройсман.
Глава Уряду переконаний, що дошкільна освіта є надзвичайно важливим елементом реформи системи освіти та науки в Україні.
Неякісна освіта у дошкільних навчальних закладах, школах та університетах знижує конкурентність людини, її здатність знайти роботу у реальному секторі економіки, зауважив він.
Крім того, відсутність можливостей реалізації знань та підтримки науки на належному рівні спричиняє відтік освічених кадрів за кордон, зауважив Прем’єр-міністр.