Застройщик показал ход возведения ЖК "Медовый-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Продолжается строительство нового жилого комплекса "Медовый-1" по улице Петра Радченко, 27-29 в Соломенском районе Киева. Холдинговая компания "Киевгорстрой", которая возводит жилой комплекс, показала ход работ в июне, сообщает УНН.
Сегодня в доме №1 закончено монолитные работы и обустройство цементной кладки. Выполняются внутренние отделочные работы, стяжка, сантехнические и электромонтажные работы. Приступили к устройству фасада.
В доме №2, на 1-4 секции выполняются монолитные работы. На 5-7 секциях монолитные работы завершены. В доме выполняется установка металлопластиковой столярки, кирпичная кладка; проводятся сантехнические и электромонтажные работы.
В доме №3 закончено обустройство монолита и кладки. Проводятся фасадные и отделочные работы, выполняется стяжка. В жилом комплексе строители приступили к выполнению внешних инженерных сетей.