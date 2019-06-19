Застройщик показал ход возведения ЖК "Медовый-1"

Сегодня в доме №1 закончено монолитные работы и обустройство цементной кладки. Выполняются внутренние отделочные работы, стяжка, сантехнические и электромонтажные работы. Приступили к устройству фасада.

В доме №2, на 1-4 секции выполняются монолитные работы. На 5-7 секциях монолитные работы завершены. В доме выполняется установка металлопластиковой столярки, кирпичная кладка; проводятся сантехнические и электромонтажные работы.

В доме №3 закончено обустройство монолита и кладки. Проводятся фасадные и отделочные работы, выполняется стяжка. В жилом комплексе строители приступили к выполнению внешних инженерных сетей.