Забудовник показав хід зведення ЖК “Медовий-1”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Продовжується зведення нового житлового комплексу “Медовий-1” по вулиці Петра Радченка, 27-29 у Солом’янському районі Києві. Холдингова компанія “Київміськбуд”, яка зводить житловий комплекс, показала хід робіт у червні, повідомляє УНН.
На сьогодні у будинку № 1 закінчено монолітні роботи й облаштування цементної кладки. Виконуються внутрішні оздоблювальні роботи, стяжка, сантехнічні та електромонтажні роботи. Приступили до влаштування фасаду.
У будинку № 2 у 1-4 секціях виконуються монолітні роботи. У 5-7 секціях монолітні роботи завершені. В будинку виконується встановлення металопластикової столярки, цегляна кладка; проводяться сантехнічні та електромонтажні роботи.
У будинку № 3 закінчено облаштування моноліту й кладки. Проводяться фасадні та оздоблювальні роботи, виконується стяжка. У житловому комплексі будівельники приступили до виконання зовнішніх інженерних мереж.