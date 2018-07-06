Запрет ночной торговли алкоголем: магазины превращаются в кафе и рестораны

КИЕВ. 6 июля. УНН. В апреле Президент Украины подписал закон, который предоставляет местным властям право вводить временные ограничения на продажу алкоголя в стационарных точках торговли. Однако, как показывает опыт, бизнес умело обходит такие запреты, превращая свои магазины в кафе и ресторанчики. Об этом в Facebook сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.