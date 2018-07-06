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Запрет ночной торговли алкоголем: магазины превращаются в кафе и рестораны

Запрет ночной торговли алкоголем: магазины превращаются в кафе и рестораны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. В апреле Президент Украины подписал закон, который предоставляет местным властям право вводить временные ограничения на продажу алкоголя в стационарных точках торговли. Однако, как показывает опыт, бизнес умело обходит такие запреты, превращая свои магазины в кафе и ресторанчики. Об этом в Facebook сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.

"... некоторые ... начали открывать кафе на территории магазина. Действительно кто-то пойдет на то, чтобы продавать водку бутылками даже через такие кафе или бары. И сейчас возникает соблазн еще более закрутить гайки. И можно искать пути как перекрыть и эти пробелы в законодательстве. Но тогда нужно признать, что мы доводим ситуацию до абсурда и воюем не с алкоголем, а с магазинами", - написал он.

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Эксперт отметил, в случае, если некоторые магазины готовы пойти на дополнительные расходы по выделению площади под бар с отдельными сотрудниками, кассовым аппаратом и бухгалтерией, то таким образом они ничем не будут отличаются от общепита, которому разрешено продавать алкоголь, и на который временные ограничения и запреты не распространяются.

Дорошенко добавил, что запрещать можно все, что угодно, но в таких ситуациях важно не дойти до абсурда, а также надо уметь обеспечить контроль выполнения запретов.

"И пример Соединенных Штатов, когда запрет на употребление алкоголя в общественных местах касается только алкоголя не в пакетах, убеждает в том, что запрещать можно что угодно. Но проконтролировать это не под силу даже государствам с сильными правоохранительными органами", - отметил он.

Напомним, в конце апреля Президент Порошенко подписал закон № 3149, который уполномочивает местные органы власти ограничивать время торговли алкогольными напитками.

Против этого законопроекта накануне высказались ряд экспертов и Европейская бизнес-ассоциация. Там уверены, что любые ограничения и запреты только провоцируют рост употребления нелегального спиртного.

Подтверждает это и статистика Европарламента. В частности, по данным ЕП, уровень производства контрабандной алкогольной продукции в Украине сегодня выше, чем в любой другой стране ЕС.

Отметим, что представители местной власти признали невозможность эффективно "запрещать ночную торговлю алкоголем".

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