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Заборона нічної торгівлі алкоголем: магазини перетворюються на кафе та ресторани

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. У квітні Президент України підписав закон, який надає місцевій владі право запроваджувати часові обмеження на продаж алкоголю у стаціонарних точках торгівлі. Однак, як показує досвід, бізнес уміло обходить такі заборони, перетворюючи свої магазини на кафе та ресторанчики. Про це у Facebook повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.

“...деякі ...почали відкривати кафе на території магазину. Дійсно хтось піде на те, щоб продавати горілку пляшками, навіть, через такі кафе або бари. І зараз виникає спокуса ще більш закрутити гайки. І можна шукати шляхи як перекрити й ці прогалини у законодавстві. Але тоді потрібно визнати, що ми доводимо ситуацію до абсурду та воюємо не з алкоголем, а з магазинами”, — написав він.

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Експерт зауважив, у разі, якщо деякі магазини готові піти на додаткові витрати по виділенню площі під бар із окремими співробітниками, касовим апаратом та бухгалтерією, то таким чином вони нічим не будуть відрізняються від закладів харчування, яким дозволено продавати алкоголь, і на яких часові обмеження та заборони не поширюються.

Дорошенко додав, що забороняти можна все, що завгодно, але в таких ситуаціях важливо не дійти до абсурду, а також треба вміти забезпечити контроль виконання заборон.

“І приклад Сполучених Штатів, коли заборона на вживання алкоголю в громадських місцях стосується лише алкоголю не в пакетах, переконує в тому, що забороняти можна що завгодно. Але проконтролювати це не під силу навіть державам із сильними правоохоронними органами”, — зазначив він.

Нагадаємо, наприкінці квітня Президент Порошенко підписав закон № 3149, який уповноважує місцеві органи влади обмежувати час торгівлі алкогольними напоями.

Проти цього законопроекту напередодні висловилися низка експертів і Європейська бізнес-асоціація. Там впевнені, що будь-які обмеження і заборони тільки провокують зростання вживання нелегального спиртного. 

Підтверджує це і статистика Європарламенту. Зокрема, за даними ЄП, рівень виробництва контрабандної алкогольної продукції в Україні сьогодні вищий, ніж в будь-якій іншій країні ЄС.

Відзначимо, що представники місцевої влади визнали неможливість ефективно “забороняти нічну торгівлю алкоголем”

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