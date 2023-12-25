Заблудился в Рождественскую ночь: на Закарпатье спасатели отыскали туриста

В ночь на Рождество турист из Хмельницкой области заблудился среди карпатского леса и чуть не замерз. Он смог позвонить на "горячую" линию Службы спасения, чрезвычайники нашли мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатской области, пишет УНН.

24 декабря в 23:30 на горячую линию "101" позвонил гражданин 1997 года рождения и сообщил, что потерял ориентир на местности вблизи с. Деловое Раховского района. Турист из Хмельницкой области заблудился в лесном массиве и начал замерзать, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на поиск отправились специалисты горного поисково-спасательного отделения г. Рахов в составе 4 человек на одном автомобиле. Спасатели обследовали лесной массив и в 04:49 нашли туриста неподалеку Ялинского водопада. После удачных поисков, мужчину доставили к месту временного проживания в г. Рахов.

Напомним,

На Львовщине в пгт Шкло Яворивского района спасатели освободили 12-летнюю девочку, которая оказалась на обломке льда посреди озера и звала на помощь.

В Запорожье патрульные спасли мальчика, который попал в водяную ловушку