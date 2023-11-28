В Запорожье патрульные спасли мальчика, который попал в водяную ловушку

Сотрудники патрульной полиции в Запорожье спасли двух детей, которые потерялись во время вечерней прогулки во время вечерней прогулки вблизи реки, один из которых попал в водяную ловушку. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram, пишет УНН.

Детали

Недавно патрульные получили вызов о том, что двое детей потерялись во время прогулки, один из ребят упал в реку и не может самостоятельно выбраться.

Правоохранители тщательно обследовали весь берег, громко звали детей и одновременно поддерживали телефонный разговор с одним из мальчиков. Ситуация осложнялась тем, что на улице был сильный мороз, к тому же ребенок совсем не ориентировался на местности, а телефон имел низкий заряд.

К счастью, патрульные нашли 13-летнего ребенка. Максим был по плечи в воде, и не мог двигаться, поскольку погрузился в илистое дно. Через плотные заросли камыша инспекторы пробрались к обессиленному парню и спасли его.

Второго ребенка нашли позже, промерзший и напуганный парень бродил по зарослям на другом берегу. Мальчик очень обрадовался, когда когда увидел инспекторов. Его также госпитализировали в медицинское учреждение.

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