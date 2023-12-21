За время полномасштабного вторжения россияне ударили по Украине 3700 ударными БпЛА, из них 2900 уничтожено - Игнат
Киев • УНН
С начала вторжения россия запустила по Украине 3700 "Шахидов", украинские силы сбили 2900 из них.
С начала полномасштабного вторжения рф запустила по Украине 3700 "шахедов", из которых 2900 были уничтожены, сообщил в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Юрий Игнат, пишет УНН.
Детали
Как сообщил Игнат, всего с начала полномасштабного вторжения рф запустила по Украине 3700 "шахедов", которые россияне начали применять для ударов с сентября прошлого года. 2900 "шахедов" были сбиты.
Он добавил, что результаты сбивания сначала были ниже, поскольку "стреляли из всего, что можно: и пистолетов, и автоматов".
А уже потом поняли, что цель не простая. Надо делать много нюансов, погрешностей. И сейчас мы имеем тот результат, к которому мы сейчас пришли
Кроме того, спикер сообщил, что только в сентябре против Украины было применено около 500 "шахедов" для ударов по Украине, а также только за один день было применено 75 для ударов.
Напомним,
В конце ноября противник выпустил по Украине рекордное количество ударных БПЛА типа типа "Shahed". Украинская противовоздушная оборона уничтожила 74 из 75 запущенных Россией беспилотников "шахед", главным образом нацеленных на Киев.
За время полномасштабного вторжения россияне ударили по Украине 3700 ударными БпЛА, из них 2900 уничтожено - Игнат
С начала вторжения россия запустила по Украине 3700 "Шахидов", украинские силы сбили 2900 из них.
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