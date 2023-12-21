За время полномасштабного вторжения россияне ударили по Украине 3700 ударными БпЛА, из них 2900 уничтожено - Игнат

С начала полномасштабного вторжения рф запустила по Украине 3700 "шахедов", из которых 2900 были уничтожены, сообщил в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Юрий Игнат, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Игнат, всего с начала полномасштабного вторжения рф запустила по Украине 3700 "шахедов", которые россияне начали применять для ударов с сентября прошлого года. 2900 "шахедов" были сбиты.

Он добавил, что результаты сбивания сначала были ниже, поскольку "стреляли из всего, что можно: и пистолетов, и автоматов".

А уже потом поняли, что цель не простая. Надо делать много нюансов, погрешностей. И сейчас мы имеем тот результат, к которому мы сейчас пришли - отметил Игнат.

Кроме того, спикер сообщил, что только в сентябре против Украины было применено около 500 "шахедов" для ударов по Украине, а также только за один день было применено 75 для ударов.

Напомним,

В конце ноября противник выпустил по Украине рекордное количество ударных БПЛА типа типа "Shahed". Украинская противовоздушная оборона уничтожила 74 из 75 запущенных Россией беспилотников "шахед", главным образом нацеленных на Киев.