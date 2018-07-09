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За убийство чиновника райадминистрации в Сумской области будут судить предпринимателя

За убийство чиновника райадминистрации в Сумской области будут судить предпринимателя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. В Сумской области передано в суд уголовное производство по обвинению предпринимателя в непредумышленном убийстве на охоте заместителя председателя Лебединской райгосадминистрации Ивана Легкого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, пердае УНН.

“Прокуратурой Сумской области утверждено и в пятницу, 7 июля 2018 года, направлено в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего предпринимателя, из оружия которого во время охоты был убит заместитель председателя Лебединской райгосадминистрации Ивана Легкого. Действия обвиняемого квалифицированы как убийство, совершенное по неосторожности (ч.1 ст.119 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Напоминаем, что трагедия произошла 28 января 2018 года около 10:00 во время охоты на кабана в лесных угодьях Лебединской районной организации Украинского общества охотников и рыболовов, расположенных вблизи с.Московский Бобрик Лебединского района Сумской области.

Во время следствия установлено, что кроме пострадавшего в охоте участвовали еще шесть охотников под наблюдением двух егерей.

Предприниматель, нарушая правила охоты и не убедившись в отсутствии людей, совершил один выстрел из собственного зарегистрированного охотничьего ружья марки МР-153, 12-го калибра, в направлении дикого зверя, но пуля от его выстрела попала в Легкого, который в это время находился на стрелковой линии. От полученных травм чиновник скончался на месте.

Санкция инкриминируемой предпринимателю статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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