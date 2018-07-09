За вбивство чиновника райадміністрації на Сумщині судитимуть підприємця

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КИЇВ. 9 липня. УНН. У Сумській області передано до суду кримінальне провадження за обвинуваченням підприємця у ненавмисному вбивстві на полюванні заступника голови Лебединської райдержадміністрації Івана Легкого. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області, пердає УНН.

“Прокуратурою Сумської області затверджено та в п’ятницю, 7 липня 2018 року, направлено до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного підприємця, зі зброї якого під час полювання вбито заступника голови Лебединської райдержадміністрації Івана Легкого. Дії обвинувачуваного кваліфіковано як вбивство, вчинене через необережність (ч.1 ст.119 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, що трагедія сталась 28 січня 2018 року близько 10:00 під час полювання на кабана в лісових угіддях Лебединської районної організації Українського товариства мисливців і рибалок, розташованих поблизу с.Московський Бобрик Лебединського району Сумської області.

Під час слідства встановлено, що окрім потерпілого в полюванні брали участь ще шість мисливців під наглядом двох єгерів.

Підприємець, порушуючи правила полювання та не переконавшись у відсутності людей, здійснив один постріл із власної зареєстрованої мисливської рушниці марки МР-153, 12-го калібру, в напрямку дикого звіра, але куля від його пострілу влучила в Легкого, який в цей час перебував на стрілецькій лінії. Від отриманих травм посадовець помер на місці.

Санкція інкримінованої підприємцю статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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