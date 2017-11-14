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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 29698 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 96877 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 85817 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100567 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100646 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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За три года 188 нардепов пропустили половину голосований ВР

За три года 188 нардепов пропустили половину голосований ВР

Киев  •  УНН

 • 9374 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. По данным КИУ 188 народных депутатов пропустили половину голосований ВР за три года. Из них 43 - пропустили 90% голосований. Всего за три года произошло 10 945 голосований. Об этом говорится в отчете КИУ: "Три года Верховной Рады: как работали народные депутаты", передает УНН.

В целом статистика голосований ВР за три года такова:
- 188 народных депутатов приняли участие в менее 50% голосований;
- 80 депутатов - в 51-60%;
- 75 депутатов - 61-70%;
- 47 депутатов - 71-80%;
- 23 депутата - 81-90%;
- 8 депутатов - 91-99%.

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В списке 43 депутатов, пропустили почти все голосования ВР, больше всего членов фракции "Оппозиционный блок" - 18 человек.

Также в списке 10 депутатов "Возрождение", 9 - внефракционных, 4 - "Воли Народа", по 1 - НФ и БПП.

В отчете отметили, что согласно ст. 24 ЗУ "О статусе народного депутата" участие в голосованиях ВР является таким же долгом народного депутата как посещение пленарных заседаний ВР и работа в комитете.

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