За три года 188 нардепов пропустили половину голосований ВР

В целом статистика голосований ВР за три года такова:

- 188 народных депутатов приняли участие в менее 50% голосований;

- 80 депутатов - в 51-60%;

- 75 депутатов - 61-70%;

- 47 депутатов - 71-80%;

- 23 депутата - 81-90%;

- 8 депутатов - 91-99%.

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В списке 43 депутатов, пропустили почти все голосования ВР, больше всего членов фракции "Оппозиционный блок" - 18 человек.

Также в списке 10 депутатов "Возрождение", 9 - внефракционных, 4 - "Воли Народа", по 1 - НФ и БПП.

В отчете отметили, что согласно ст. 24 ЗУ "О статусе народного депутата" участие в голосованиях ВР является таким же долгом народного депутата как посещение пленарных заседаний ВР и работа в комитете.