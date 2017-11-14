За три роки 188 нардепів пропустили половину голосувань ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. За даними КВУ 188 народних депутатів пропустили половину голосувань ВР за три роки. Із них 43 — пропустили 90% голосувань. Всього за три роки відбулося 10 945 голосувань. Про це йдеться в звіті КВУ: “Три роки Верховної Ради: як працювали народні депутати”, передає УНН.
Загалом статистика голосувань ВР за три роки є такою:
— 188 народних депутатів взяли участь у менше 50% голосувань;
— 80 депутатів — у 51-60%;
— 75 депутатів — 61-70%;
— 47 депутатів — 71-80%;
— 23 депутати — 81-90%;
— 8 депутатів — 91-99%.
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У списку 43 депутатів, що пропустили майже всі голосування ВР, найбільше членів фракції “Опозиційний блок” — 18 осіб.
Також в списку 10 депутатів “Відродження”, 9 — позафракційних, 4 — “Волі Народу”, по 1 — НФ та БПП.
У звіті зазначили, що відповідно до ст. 24 ЗУ “Про статус народного депутата” участь в голосуваннях ВР є таким же обов’язком народного депутата як відвідування пленарних засідань ВР та робота в комітеті.