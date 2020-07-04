За три месяца Минздрав увеличил количество лабораторий для ПЦР-тестов на коронавирус с 3 до 69
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. За три месяца Минздрав увеличил количество лабораторий для тестов на коронавирус с 3 до 69, а количество тестов - с 300 до 14 000. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Когда в Украине началась эпидемия, то в стране фактически полностью была уничтожена эпидемиологическая служба и лабораторная инфраструктура. К тому времени работой с ПЦР-тестами занималось 3 лаборатории. Сегодня их 69. В начале апреля, когда я стал министром, в стране проводилось 200-300 ПЦР-тестов в сутки. Сегодня этот показатель составляет до 14 тыс. тестирований в сутки", - сказал Степанов.
По словам министра, старое руководство Минздрава в течение пяти лет разрушало эпидемиологическую службу, поэтому когда началась пандемия коронавируса, возник не только дефицит лабораторий, но и профильных специалистов.
"Мы сейчас очень быстро набираем новых врачей, мы возрождаем службу и впереди большой путь. Конечно, у нас возникают вопросы к отдельным областям по сроку ожидания результатов ПЦР-тестирования. И мы об этом честно и откровенно говорим, это возникает в крупных городах, например во Львове и Киеве. Мы сразу решаем эти вопросы, одновременно увеличивая мощности и возможности этой службы", - отметил Степанов.
Напомним, тестирование методом иммуноферментного анализа делают в 175 медицинских лабораториях Украины.