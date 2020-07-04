За три місяці МОЗ збільшило кількість лабораторій для ПЛР-тестів на коронавірус з 3 до 69

“Коли в Україні розпочалася епідемія, то в країні фактично повністю була знищена епідеміологічна служба і лабораторна інфраструктура. На той час роботою з ПЛР-тестами займалося 3 лабораторії. Сьогодні їх 69. На початку квітня, коли я став міністром, в державі проводилося 200-300 ПЛР-тестів на добу. Сьогодні цей показник складає до 14 000 тестувань на добу”, — сказав Степанов.

За словами міністра, старе керівництво МОЗ протягом п’яти років руйнувало епідеміологічну службу, тому коли почалася пандемія коронавірусу, виник не тільки дефіцит лабораторій, але й профільних фахівців.

“Ми зараз дуже швидко набираємо нових лікарів, ми відроджуємо службу і попереду великий шлях. Звичайно, в нас виникають питання до окремих областей щодо терміну очікування результатів ПЛР-тестування. І ми про це чесно і відверто кажемо, це виникає у великих містах, наприклад у Львові та Києві. Ми одразу вирішуємо ці питання, одночасно збільшуючи потужності і можливості цієї служби”, — наголосив Степанов.

Нагадаємо, тестування методом імуноферментного аналізу роблять у 175 медичних лабораторіях України.