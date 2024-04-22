За три месяца на расходы на оборону направили более 400 миллиардов гривен

В течение первых трех месяцев 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 408,2 миллиарда гривен. Об этом заявили в Министерстве финансов Украины, передает УНН.

Детали

За январь-март 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 408,2 млрд гривен или 58,9% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета - говорится в сообщении

Расходы на оборону в Украине, за 2023 год, составили 1 843,8 млрд грн

Отмечается, что на оборону в марте направлено 173,1 млрд грн. Средства были направлены на:

денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских,

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания,

медицинское обеспечение

другие виды расходов для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.

Дополнение

В Минфине отмечают, что расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций.

Поэтому чрезвычайно важно поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно платя налоги, а также инвестируя в военные облигации - подытожили в министерстве финансов Украины.

Напомним

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) заявил, что общие мировые военные расходы увеличились почти на 7% по сравнению с 2022 годом и достигли 2443 миллиардов долларов. Тремя странами с самыми высокими военными расходами в прошлом году были Соединенные Штаты, Китай и Россия.