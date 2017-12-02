За неделю трое россиян попросили статус беженца в Украине из-за преследований в РФ

"Только на прошлой неделе на государственной границе трое граждан России 45, 38 и 27 лет, которых преследуют в Российской Федерации, попросили статус беженцев у сотрудников Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.

По словам пограничников, один из них прибыл в субботу утром в пункт пропуска "Киев-пассажирский" и при оформлении обратился с устным заявлением о признании его беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты. Он отметил, что участвовал в митингах против коррупции и российской оппозиции, в частности Алексея Навального, поэтому подвергается преследованию в РФ.

Еще один россиянин, также в этом пункте пропуска, попросил статус беженца в прошлую среду. Россиянин рассказал, что вынужден бежать и просить убежища в Украине в связи с его преследованием правоохранительными органами России за участие в акциях против российской власти.

Еще один гражданин России попросил защиты в связи с его преследованием органами Российской Федерации в одном из пунктов пропуска в Черниговской области в прошлый вторник.

Как отмечается, работники Госпогранслужбы направили россиян в управление Государственной миграционной службы Украины.

Напомним, 18 ноября россиянка попросила статус беженца в Украине в связи с политическим преследованием в РФ.