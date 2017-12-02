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За тиждень троє росіян попросили статус біженця в Україні через переслідування в РФ

За тиждень троє росіян попросили статус біженця в Україні через переслідування в РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. За минулий тиждень троє громадян Росії попросили статус біженця в Україні через переслідуванні в РФ. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.

“Тільки протягом минулого тижня на державному кордоні троє громадян Росії 45, 38 та 27 років, яких переслідують у Російській Федерації, попросили статус біженців у співробітників Державної прикордонної служби України”, — йдеться у повідомленні.

За словами прикордонників, один із них прибув у суботу вранці у пункт пропуску “Київ-пасажирський” та під час оформлення звернувся з усною заявою про визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Він зазначив, що брав участь у мітингах проти корупції та за російську опозицію, зокрема Олексія Навального, тому піддається переслідуванню в РФ.

Ще один росіянин, також у цьому пункті пропуску, попросив статус біженця у минулу середу. Росіянин розповів, що змушений тікати та просити притулку в Україні у зв’язку з його переслідуванням правоохоронними органами Росії за участь в акціях проти російської влади.

Ще один громадянин Росії попросив захисту у зв’язку з його переслідуванням органами Російської Федерації в одному з пунктів пропуску на Чернігівщині у минулий вівторок.

Як зазначається, працівники Держприкордонслужби направили росіян до управління Державної міграційної служби України.

Нагадаємо, 18 листопада росіянка попросила статус біженця в Україні у зв’язку з політичним переслідуванням в РФ.

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