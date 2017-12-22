За неделю российские самолеты четыре раза перехватывали разведаппараты у границ РФ

Отмечается, что разведку у границ России вели 18 летательных аппаратов и один корабль.

Как следует из инфографики, нарушений воздушного пространства не допущено.

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Напомним, Пентагон, комментируя недавнее сближение российских и американских истребителей, выступил с утверждением, что Россия намеренно нарушает договоренности о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.