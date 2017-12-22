За неделю российские самолеты четыре раза перехватывали разведаппараты у границ РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Российские самолеты четыре раза за последнюю неделю поднимались на перехват разведывательных аппаратов у границ РФ, следует из инфографики, которую публикует официальный печатный орган Минобороны Российской Федерации, газета “Красная звезда”, информирует УНН.
Отмечается, что разведку у границ России вели 18 летательных аппаратов и один корабль.
Как следует из инфографики, нарушений воздушного пространства не допущено.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Болгария временно приостановила действие соглашения с российским "МиГ" за жалобы Украине
Напомним, Пентагон, комментируя недавнее сближение российских и американских истребителей, выступил с утверждением, что Россия намеренно нарушает договоренности о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.