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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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За тиждень російські літаки чотири рази перехоплювали розвідапарати біля кордонів РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Російські літаки чотири рази за останній тиждень піднімалися на перехоплення розвідувальних апаратів біля кордонів РФ, випливає з інфографіки, яку публікує офіційний друкований орган Міноборони Російської Федерації, газета “Красная звезда”, інформує УНН.

За тиждень російські літаки чотири рази перехоплювали розвідапарати біля кордонів РФ

Відзначається, що розвідку біля кордонів Росії вели 18 літальних апаратів і один корабель.

Як випливає з інфографіки, порушень повітряного простору не допущено.

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Нагадаємо, Пентагон, коментуючи недавнє зближення російських і американських винищувачів, виступив з твердженням, що Росія навмисно порушує домовленості про запобігання інцидентів в небі над Сирією.

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