За тиждень російські літаки чотири рази перехоплювали розвідапарати біля кордонів РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Російські літаки чотири рази за останній тиждень піднімалися на перехоплення розвідувальних апаратів біля кордонів РФ, випливає з інфографіки, яку публікує офіційний друкований орган Міноборони Російської Федерації, газета “Красная звезда”, інформує УНН.
Відзначається, що розвідку біля кордонів Росії вели 18 літальних апаратів і один корабель.
Як випливає з інфографіки, порушень повітряного простору не допущено.
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Нагадаємо, Пентагон, коментуючи недавнє зближення російських і американських винищувачів, виступив з твердженням, що Росія навмисно порушує домовленості про запобігання інцидентів в небі над Сирією.