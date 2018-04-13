За неделю гриппом и ОРВИ заболели более 144 тыс. украинцев

"На отчетной неделе гриппом и ОРВИ заболело 144 484 человека, из них 64,2% дети до 17 лет... По сравнению с прошлой неделей показатели темпа прироста заболеваемости как среди взрослых, так и среди детей до 17 лет, уменьшились на 13,0%", - говорится в бюллетене.

В целом же указано, что заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает спадать. Сейчас эпидемический порог не превышен ни в одной из областей. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 372,4 на 100 тыс. населения, что на 34,6% меньше эпидемического порога по Украине.

Наблюдается локальное географическое распространение и низкая интенсивность активности гриппа и ОРВИ, без превышения эпидемических порогов. Случаи лабораторно подтвержденного гриппа наблюдаются в 10 областях. На отчетной неделе летальных случаев от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано.

Напомним, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве уменьшилась на 18,7%.