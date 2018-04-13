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За тиждень на грип і ГРВІ захворіли понад 144 тис. українців

За тиждень на грип і ГРВІ захворіли понад 144 тис. українців

Київ • УНН

 • 17849 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. За тиждень з 3 по 10 квітня на грип та ГРВІ в Україні захворіли майже 144,5 тис. людей, із них 64,2% - діти. Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ, передає УНН.

"На звітному тижні на грип та ГРВІ захворіло 144 484 особи, із них 64,2 % діти віком до 17 років... Порівняно з минулим тижнем показники темпу приросту захворюваності як серед дорослих, так і серед дітей до 17 років, зменшилися на 13,0%", - йдеться у бюлетені.

Загалом же вказано, що захворюваність на грип та ГРВІ продовжує спадати. Наразі епідемічний поріг не перевищено в жодній з областей. Інтенсивний показник захворюваності становить 372,4 на 100 тис. населення, що на 34,6% менше епідемічного порогу по Україні.

Спостерігається локальне географічне поширення і низька інтенсивність активності грипу та ГРВІ, без перевищення епідемічних порогів. Випадки лабораторно підтвердженого грипу спостерігаються у 10 областях. На звітному тижні летальних випадків від грипу та ГРВІ не зареєстровано.

Нагадаємо, захворюваність на грип і ГРВІ в Києві зменшилась на 18,7%.

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