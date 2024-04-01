За сутки рф потеряла 710 человек личного состава, 20 танков, 17 бронемашин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  203914 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  177375 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  179367 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  366741 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  139126 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  135817 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154340 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143373 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145503 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153520 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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20 марта 2024, 17:18  •  654819 просмотра

За сутки рф потеряла 710 человек личного состава, 20 танков, 17 бронемашин

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 710 человек.

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За сутки рф потеряла 710 человек личного состава, 20 танков, 17 бронемашин

Оккупанты совершили 418 ударов за сутки в Запорожской области: ранен 54-летний мужчина

За минувшие сутки россияне совершили 418 обстрелов 9 населенных пунктов в Запорожской области, в том числе 4 авиаудара, 95 беспилотников, 15 ракетных обстрелов и 304 артиллерийских удара, что привело к разрушениям жилых домов, инфраструктуры и ранению одного гражданского лица.

Война •   •  7743 просмотра
Оккупанты совершили 418 ударов за сутки в Запорожской области: ранен 54-летний мужчина

За сутки рф нанесла 22 ракетных удара, 79 авиационных атак, 97 залповых обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 22 ракетных, 79 авиационных ударов и 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в нескольких регионах.

Война •   •  9192 просмотра
За сутки рф нанесла 22 ракетных удара, 79 авиационных атак, 97 залповых обстрелов

Украинский боксер Богачук завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе

Украинский боксер Сергей Богачук стал временным чемпионом мира по версии WBC в среднем весе после победы над американцем Брайаном Мендосой в Лас-Вегасе, посвятив свою победу украинцам.

Война •   •  10434 просмотра
Украинский боксер Богачук завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе

Продукты, которые помогают сохранить здоровье сердца

Употребление в пищу жирной рыбы, растительных масел, фруктов, овощей, цельного зерна, бобовых, орехов, чая и чеснока помогает поддерживать здоровье сердца, снижая уровень холестерина, уменьшая воспаление и улучшая кровоток.

Здоровье •   •  9137 просмотра
Продукты, которые помогают сохранить здоровье сердца

Резиденцию премьер-министра Ливии обстреляли из гранатометов

Резиденция ливийского премьер-министра Абдель Хамида аль-Дбейби была обстреляна из реактивных гранатометов.

Новости Мира •   •  10946 просмотра
Резиденцию премьер-министра Ливии обстреляли из гранатометов

Украинские тхэквондисты завоевали медали на Skopje Open Ramus в Северной Македонии

Украинские тхэквондисты завоевали несколько золотых и 1 бронзовую медалей на международных рейтинговых соревнованиях Skopje Open Ramus в Северной Македонии.

спорт •   •  11309 просмотра
Украинские тхэквондисты завоевали медали на Skopje Open Ramus в Северной Македонии

День смеха, День растворимого кофе. Что еще можно отметить в первый день апреля

Сегодня, первого апреля миллионы людей по всей планете присоединяются к празднованию Дня смеха или Дня дурака. С этим событием связаны еще несколько сегодняшних шуточных праздников.

УНН Lite •   •  11934 просмотра
День смеха, День растворимого кофе. Что еще можно отметить в первый день апреля

Украинский скульптор получил почетное членство в Королевском обществе британских художников Великобритании

Украинский скульптор Алексей Лидаговский, который выехал в Великобританию после вторжения рф в Украину, получил почетное членство в Королевском обществе британских художников.

Общество •   •  14549 просмотра
Украинский скульптор получил почетное членство в Королевском обществе британских художников Великобритании

В Одессе электротранспорт возвращается к обычному режиму работы

1 апреля электротранспорт Одессы возобновит нормальную работу после отключения электроэнергии, вызванного пожаром на энергетическом объекте из-за вражеского беспилотника.

Анонсы •   •  13943 просмотра
В Одессе электротранспорт возвращается к обычному режиму работы