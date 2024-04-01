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За сутки рф потеряла 710 человек личного состава, 20 танков, 17 бронемашин
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 710 человек.
Оккупанты совершили 418 ударов за сутки в Запорожской области: ранен 54-летний мужчина
За минувшие сутки россияне совершили 418 обстрелов 9 населенных пунктов в Запорожской области, в том числе 4 авиаудара, 95 беспилотников, 15 ракетных обстрелов и 304 артиллерийских удара, что привело к разрушениям жилых домов, инфраструктуры и ранению одного гражданского лица.
За сутки рф нанесла 22 ракетных удара, 79 авиационных атак, 97 залповых обстрелов
За минувшие сутки рф нанесла 22 ракетных, 79 авиационных ударов и 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в нескольких регионах.
Украинский боксер Богачук завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе
Украинский боксер Сергей Богачук стал временным чемпионом мира по версии WBC в среднем весе после победы над американцем Брайаном Мендосой в Лас-Вегасе, посвятив свою победу украинцам.
Продукты, которые помогают сохранить здоровье сердца
Употребление в пищу жирной рыбы, растительных масел, фруктов, овощей, цельного зерна, бобовых, орехов, чая и чеснока помогает поддерживать здоровье сердца, снижая уровень холестерина, уменьшая воспаление и улучшая кровоток.
Резиденцию премьер-министра Ливии обстреляли из гранатометов
Резиденция ливийского премьер-министра Абдель Хамида аль-Дбейби была обстреляна из реактивных гранатометов.
Украинские тхэквондисты завоевали медали на Skopje Open Ramus в Северной Македонии
Украинские тхэквондисты завоевали несколько золотых и 1 бронзовую медалей на международных рейтинговых соревнованиях Skopje Open Ramus в Северной Македонии.
День смеха, День растворимого кофе. Что еще можно отметить в первый день апреля
Сегодня, первого апреля миллионы людей по всей планете присоединяются к празднованию Дня смеха или Дня дурака. С этим событием связаны еще несколько сегодняшних шуточных праздников.
Украинский скульптор получил почетное членство в Королевском обществе британских художников Великобритании
Украинский скульптор Алексей Лидаговский, который выехал в Великобританию после вторжения рф в Украину, получил почетное членство в Королевском обществе британских художников.
В Одессе электротранспорт возвращается к обычному режиму работы
1 апреля электротранспорт Одессы возобновит нормальную работу после отключения электроэнергии, вызванного пожаром на энергетическом объекте из-за вражеского беспилотника.