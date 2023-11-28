За сутки произошло 84 боевых столкновения - Генштаб

Подразделения ракетных войск Сил обороны Украины нанесли поражение по пункту управления и трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновений. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

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Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

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