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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки произошло 84 боевых столкновения - Генштаб

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 05:26  •  14643 просмотра

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Украинские войска нанесли удары по командному пункту и сосредоточению противника, проведя 84 боевых столкновения, включая наступление на Мелитопольском направлении. Они также удерживали позиции в Херсоне и вели контрбатарейную борьбу.

Подразделения ракетных войск Сил обороны Украины нанесли поражение по пункту управления и трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновений. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
За добу відбулося 84 бойові зіткнення – Генштаб
Ukrainian General Staff: 84 combat engagements took place over the last day
Новости по теме

За сутки произошло 84 боевых столкновения - Генштаб

Украинские войска нанесли удары по командному пункту и сосредоточению противника, проведя 84 боевых столкновения, включая наступление на Мелитопольском направлении. Они также удерживали позиции в Херсоне и вели контрбатарейную борьбу.

Война •   •  14643 просмотра
За сутки произошло 84 боевых столкновения - Генштаб

Обломки беспилотника упали на дом в Хмельницкой области после работы ПВО

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Тех, кто не пройдет обязательный медосмотр, могут штрафовать.

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Сегодня, 28 ноября, многие жители нашей планеты приобщаются к Всемирному дню милосердия. Цель события - напоминание о важной роли сострадания и неравнодушия в нашей жизни.

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В Милане водительские удостоверения теперь можно обменять с помощью мобильных систем в белых микроавтобусах с символикой Паспортной службы, расположенных в торговом центре Fiordaliso Milan.

Общество •   •  16312 просмотра
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В Хмельницком районе взрывы, работают силы ПВО

Взрывы произошли в Хмельницком районе, где были активизированы силы противовоздушной обороны; воздушная тревога началась в 04:42 с сообщений о приближении к региону беспилотников "Шахид".

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Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Израиль и Западный берег Иордана

Государственный секретарь США Блинкен во время визита в Израиль и на Западный берег реки Иордан обсудит право Израиля на самооборону, а также усилия по защите гражданского населения и оказание помощи Газе. Он также затронет принципы создания палестинского государства.

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Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Израиль и Западный берег Иордана